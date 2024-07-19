VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı düşüşle başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 12.712,50 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 12.712,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 12.723,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,2 gerileyerek 12.702,50 puana düştü.

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç,12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.