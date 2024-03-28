Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.835,00 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 9.835,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 9.817,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 9.824,00 puana çıktı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
Dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,27 liradan, euro ise 34,90 liradan satılmıştı.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'de 126 bin 783 kadının istihdam edildiğini açıkladı. Denizli'nin ihracat şehri olması ve tekstil sektörünün yoğunluğu nedeniyle kadın istihdamının yüksek olduğu belirtildi. 2023 yılı itibariyle kadın istihdamında Türkiye'de en yoğun şehir olan Denizli, 38,8'lik oranıyla öne çıkıyor. Denizli'nin ekonomik gelişiminin ve istihdam düzeyinin artacağı öngörülüyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, son iki haftada yaptıkları operasyonlarla Türkiye genelinde gerçekleşen kaçakçılık girişimlerini engelledi. İstanbul, İzmir, Van ve Artvin'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak eşya ve ticari malzemeler ele geçirildi. Toplamda 142 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi.
ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, ABD'deki büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Şeker'in düzenlediği iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. Ersoy, programda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'dan Sarıoğlan için yem fabrikası sözü aldıklarını belirtti. Ayrıca Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığı telefon görüşmesinde Pınarbaşı ilçesindeki TOKİ projesinin mayıs ayında ihaleye çıkacağını öğrendiğini ifade etti.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,3090 lira, satış fiyatı ise 32,3110 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,9670 lira, satış fiyatı ise 34,9690 lira olarak açıklandı. Dün doların satış fiyatı 32,2700 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9050 lira idi.
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