Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 10.009,50 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 10.009,50 seviyesinden işlem gördü.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,8 altında 10.001,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 9.979,25 puana indi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi, yurt içinde ise enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Bugün ayrıca Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.
Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle tekstil sektörü, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına odaklanıyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ise sürdürülebilirlik projeleriyle öncü rol üstleniyor. ETHİB, 2023 yılında ihracatını yüzde 41 artırarak başarılı bir performans sergiledi. Sektörde sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve katma değerli üretim ön plana çıkıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan TAKEP projesi kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sorgum otu tohumu dağıtımı başladı. Proje, hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla hayata geçirildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Aktaş, görev süresi boyunca Bursa'ya güzel işler yapmayı hedeflediğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi ile enflasyon verilerinin yatırımcıların odağı olduğunu belirtti.
TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 artarken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Mart ayında fiyat artışları en fazla eğitim grubunda görüldü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir depoda bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuruluş çalışmaları yaklaşık 5 yıldır devam eden Jeotermal Kaynaklı Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi protokolü imza töreni kaymakamlık makamında düzenlendi. Edremit'te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak Edremit TDİOSB'de seraların altyapı yapım işi başlıyor.
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