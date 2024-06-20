VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,33 yükselişle 11.570,00 puandan başladı. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

20.06.2024 09:41
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,33 yükselişle 11.570,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,33 üzerinde 11.570,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 11.536,50 puandan tamamladı.

Endeks kontratı, akşam seansında ise önceki kapanışın hemen üstünde 11.540,75 puana çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, bütçe dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, İngiltere'de yıllık enflasyonun BoE'nin hedefine ulaşmasına rağmen bankanın bugünkü toplantısında politika faizini indirmesinin beklenmediğini kaydetti.

Açıklanan enflasyon verisinin ardından BoE'nin ağustos veya eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin öne çıkmasına karşın son dönemde ücret artışının gücünü yansıtan hizmet enflasyonunun hala yüksek seviyelerde olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.800 puanın direnç, 11.500 ve 11.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
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