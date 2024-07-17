VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 12.786,75 puandan başladı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentisi ve seçim belirsizlikleri nedeniyle Asya'da yön arayışı devam ediyor. Yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu takip edilecek.

17.07.2024 09:29
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 12.786,75 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 12.786,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki yüzde 0,5 üzerinde 12.774,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yüzde 0,1 yükselerek 12.785,75 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisi ABD borsalarında risk iştahını artırsa da ülkede gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle Asya'da yön arayışı öne çıkıyor.

Öte yandan, dün yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksi rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yükse seviyeyi de 11.188,12 puana taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç,12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yükselişle başladı - Son Dakika

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