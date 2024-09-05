VİOP'ta Ekim Vade BIST 30 Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Ekim Vade BIST 30 Kontratı Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0,04 artışla 11.657,00 puandan işlemlerine başladı. Önceki gün satış baskısıyla kapanan endeks kontratı, gün içerisinde 11.600 ve 11.500 seviyeleri destek, 11.750 ve 11.900 seviyeleri direnç konumunda takip edilecek. Küresel piyasalardaki resesyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın para politikası belirsizlikleri yatırımcıların odağında.

05.09.2024 10:17
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,04 yükselişle 11.657,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 artışla 11.657,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 11.652,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 11.655,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını beslemesiyle satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk iştahını törpülerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, takip edileceğini belirterek teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.750 ve 11.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Ekim Vade BIST 30 Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika

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