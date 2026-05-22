VİOP'ta BIST 30 Endeksi Düşüşte

22.05.2026 09:40
Borsa İstanbul'da haziran vadeli endeks kontratı açılışta %2,60 düşüşle 14.470 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 2,60 düşüşle 14.470,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 10,03 azalışla 14.856,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.751,00 puandan işlem gördü.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

