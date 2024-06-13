VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 11.420,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

13.06.2024 09:31
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 11.420,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 11.420,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 üzerinde 11.397,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 0,1 artışla 11.403,50 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece, ülkede enflasyon mayısta, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Öte yandan dün akşam Fed para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı yükselişle başladı - Son Dakika

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