VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişte

03.07.2026 09:39
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Ağustos vadeli BIST 30 endeksi, açılışta yüzde 0,21 artışla 17.565,00 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,21 yükselişle 17.565,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,28 artışla 17.529,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 17.510,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,21 artışla 17.565,00 puandan işlem görüyor.

ABD'de zayıf gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırımı endişelerini azaltmasına karşın, teknoloji hisselerindeki satışlar küresel piyasalarda risk iştahını sınırlıyor.

Öte yandan yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinde olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.700 ve 17.800 puanın direnç, 17.400 ve 17.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ağustos, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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