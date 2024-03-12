Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 10.199,25 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 10.199,25 seviyesinden işlem gördü.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 10.205,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,2 azalışla 10.190,00 puana geriledi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.
Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Öte yandan, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.
Son Dakika › Ekonomi › VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı - Son Dakika
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleri, Türkiye'nin en büyük yassı çelik üreticilerinden Erdemir'i ziyaret ederek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Sac ve Metal Meslek Grubu üyeleri için düzenlenen saha gezisine yaklaşık 80 üye katıldı. Ziyarette, çelik üretiminin tüm süreçleri, üretilen ürünler ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgi verildi.
Kuyumcular, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerden ucuz diye tercih edilen kesme altının, bozdurulduğunda sıkıntı oluşturabileceğine dikkat çekerek, gram altın alırken mutlaka sertifikalı olması gerektiğini belirtti. Trabzon'da hizmet veren Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Trabzon hasırının fiyatının da arttığını ifade etti.
Van'ın Muradiye Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muradiye'deki fırınlarda gramaj fiyatı ve hijyen kontrolleri yaparak işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Ayrıca, ilçe genelindeki marketlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, benekli balon balığında destekleme fiyatının yüzde 100 artırıldığını açıkladı. Destekleme ile balon balığı avcılığı teşvik edilerek su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçıların desteklenmesi amaçlanıyor. Bakan Yumaklı, desteklemenin başladığı tarihten itibaren yaklaşık 183 bin 974 adet balon balığının yakalandığını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balon balığı avcılığı desteklemesinin artırıldığını açıkladı. Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde ise yüzde 400 artırılarak 10 TL'ye çıkarıldı. Bu destekleme ile balon balığı üzerinde av baskısı oluşturularak su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçıların desteklenmesi amaçlanıyor.
Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamında yer alan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bursa'daki taşınmazın satışı, en yüksek teklifi veren Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne onaylandı.
Merkezefendi Belediyesi, mahalle iftarlarının ilkini 12 Mart 2024 Salı günü İlbade Mahallesi'nde düzenleyecek. Başkan Doğan, 'Paylaşmanın güzelliğini hemşehrilerimizle bir arada olacağımız iftar sofralarımızda yaşayacağız' dedi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belirlenen alan, Cumhurbaşkanı Kararı ile 'Hatay Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi' olarak ilan edildi. Endüstri Bölgeleri Kanunu gereği, 43,67 hektarlık alanın endüstri bölgesi olarak kullanılmasına karar verildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri fırınları denetledi. Ramazan ayıyla birlikte denetimler sıklaştırıldı.
Serbest piyasada doların alış fiyatı 32,0410 lira, satış fiyatı ise 32,0430 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,0500 lira, satış fiyatı ise 35,0520 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,0110 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9620 lira idi.
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