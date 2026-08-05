VİOP'ta BIST 30 Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 Kontratı Yükselişle Başladı

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BIST 30 endeksi, açılışta yüzde 0,09 artışla 15.854,00 puandan işlem görmekte.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,09 yükselişle 15.854,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,06 artışla 15.840,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.865,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,09 artarak 15.854,00 puandan işlem görüyor.

ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklerle küresel piyasalarda risk iştahı artarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puanın direnç, 15.700 ve 15.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika

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