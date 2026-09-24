VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne 16.647 puandan yüzde 0,41 düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne 16.647 puandan yüzde 0,41 düşüşle başladı

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BIST 30 ekim vadeli endeks kontratı, VİOP'ta güne yüzde 0,41 azalışla 16.647,00 puandan başladı. Kontrat dün normal seansı yüzde 1,46 artışla 16.715,00 puandan tamamlamıştı; analistler 16.500 ve 16.400 puanı destek, 16.800 ve 16.900 puanı direnç olarak gösteriyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,41 düşüşle 16.647,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,46 artışla 16.715,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 16.657,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,41 azalarak 16.647,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişeler risk iştahını törpülüyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.500 ve 16.400 puanın destek, 16.800 ve 16.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne 16.647 puandan yüzde 0,41 düşüşle başladı - Son Dakika
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