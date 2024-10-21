VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yükseldi

Ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, haftaya 9.865,00 puandan başladı, satış baskısı sonrası yükseldi.

21.10.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 9.865,00 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 9.865,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3 azalışla 9.852,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 9.842,75 puana indi.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesinin yanı sıra Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Ekim Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika

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