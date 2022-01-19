Üye Girişi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

19.01.2022 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.220 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.220 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.200,25 puanı görmesinin ardından, önceki uzlaşma fiyatının yüzde 1,4 altında 2.220,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratında endekse bağlı devre kesicinin çalışmasıyla, normal seansı önceki kapanışın yüzde 7,8 altında 2.202,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yükselerek 2.224,00 puana çıkarken, uzlaşma fiyatı 2.252,00 puan oldu.

Analistler, Rusya ile ABD ve NATO arasında artan Ukrayna gerginliği nedeniyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını aktaran analistler, veri gündeminde İngiltere ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, jeopolitik risklere ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağına dikkati çekerek, teknik açıdan endeks kontratında 2.080 puanın destek, 2.250 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 15. yılında anılacak Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 15. yılında anılacak         
09:37
Etek altı görüntüleri 10 liraya satan çete çökertildi! İçlerinden biri beyin cerrahı çıktı Etek altı görüntüleri 10 liraya satan çete çökertildi! İçlerinden biri beyin cerrahı çıktı         
09:36
Zincir marketlerde organize işler! Zamlara yazışmalarla karar vermişler Zincir marketlerde organize işler! Zamlara yazışmalarla karar vermişler         
09:31
Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi         
09:17
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47

Son Dakika Haberleri
09:36 Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 15. yılında anılacak
09:31 Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı
09:30 Zincir marketlerde organize işler! Zamlara yazışmalarla karar vermişler
09:17 İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey
09:17 Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi
08:58 Demirtaş'tan HDP mitingi için çağrı: Farz edin ki ben de oradayım!
08:54 Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:46 New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı
08:44 Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
08:42 Güncel altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 09:47:47. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement