VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.220 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.200,25 puanı görmesinin ardından, önceki uzlaşma fiyatının yüzde 1,4 altında 2.220,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratında endekse bağlı devre kesicinin çalışmasıyla, normal seansı önceki kapanışın yüzde 7,8 altında 2.202,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yükselerek 2.224,00 puana çıkarken, uzlaşma fiyatı 2.252,00 puan oldu.

Analistler, Rusya ile ABD ve NATO arasında artan Ukrayna gerginliği nedeniyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını aktaran analistler, veri gündeminde İngiltere ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, jeopolitik risklere ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağına dikkati çekerek, teknik açıdan endeks kontratında 2.080 puanın destek, 2.250 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.