VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.290 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.286,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 2.290,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,2 üzerinde 2.295,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde temkinli hareket ettiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini kaydeden analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra enerji fiyatlarının seyri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.280 seviyesinin destek, 2.300 ve 2.330 puanın direnç olarak takip edileceğini söyledi.