VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

22.04.2022 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.865 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.865 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.855,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altından 2.865,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 2.883,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yüzde 0,6 gerileyerek 2.867,00 puana indi.

Dün, Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Powell'ın açıklamaları sonrası tahvil piyasalarında temmuz ayına kadar yapılacak üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gidileceği fiyatlanmaya başlarken, pay piyasalarında da satışlar etkisini artırdı.

Analistler, Nisan vadeli kontratta vade sonuna 6 işlem günü kaldığını hatırlatarak, yaklaşık 456 bin açık kontratın bulunduğunu, kontrat kapatma ve taşıma işlemlerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, devam eden IMF toplantıları kapsamında ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.850 ve 2.800 puanın destek, 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamaları sonrası negatif seyrediyor Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamaları sonrası negatif seyrediyor VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Nisan, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika


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