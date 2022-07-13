VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

13.07.2022 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, bayram tatili sonrası güne düşüşle başlamasının ardından 2.702 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, bayram tatili sonrası güne düşüşle başlamasının ardından 2.702 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 2.698,00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 2.702 seviyesinden işlem görüyor.

Bayram tatili öncesinde, cuma günü öğlene kadar açık olan piyasada dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,2 artışla 2.723,00 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.730 puanın direnç, 2.690 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

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