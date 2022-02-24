VİOP'ta endeks kontratı güne sert düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne sert düşüşle başladı

24.02.2022 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne sert düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından güne sert düşüşle başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından güne sert düşüşle başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.103,75 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 4 altında 2.146,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 altında 2.235,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Vadeli işlemlerde Avrupa borsalarında düşüş yüzde 3'leri aşarken, ABD vadelilerinde ise kayıplar yüzde 2 civarında bulunuyor.

Analistler, artan risk algısının oynaklığı beraberinde getirdiğini ifade ederek, yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

Bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini anımsatan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.100 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne sert düşüşle başladı - Son Dakika


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