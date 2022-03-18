VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

18.03.2022 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.431 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.431 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.441,00, en düşük 2.4290,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 2.431,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,3 üzerinde 2.430,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 2.439,50 puana çıktı.

Analistler, dünya genelinde şahinleşen merkez bankalarıyla birlikte petrol başta olmak üzere yeniden yükseliş eğilimine giren emtia fiyatlarının pay piyasalarındaki risk iştahını törpülediğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın pay piyasalarını baskılayan unsurların başında yer aldığını kaydeden analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışları ve Rusya Merkez Bankası'nın toplantısından çıkacak kararların takip edileceğine değinerek, teknik açıdan endeks kontratında 2.470 puanın direnç, 2.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Son dakika ekonomi: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, Rusya, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Asgari ücrete ikinci zam ihtimali güçlendi! İşte konuşulan rakam
09:32 Putin işgali bitirmek için sadece 4 şey istiyor! İşte Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları
09:32 Terminatör, Putin'e seslendi: Bu savaşı sen başlattın, sen durdur!
09:25 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan, gerçeği öğrendi
09:15 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı hayatından çıkardı
08:57 Semira'yı kimler öldürdü: 2017'de kaybolmuş, cesedi 2 yıl sonra su kuyusunda bulunmuştu!
08:58 Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
16:04 Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 09:42:53. #1.13#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement