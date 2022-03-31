VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

31.03.2022 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.533 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.533 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.537,00, en düşük 2.526,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışına paralel 2.533,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 2.533,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rus ve Ukraynalı yetkililerin sorunun çözümü için atılması gereken birçok adım olduğuna yönelik açıklamalarının küresel bazda iyimserliği törpülediğini belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Öte yandan, pay vadeli kontratlarda bugün vade sonu olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon kapatma ve taşıma gibi işlemlerle hisse bazlı oynaklıkların artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile kişisel gelir ve giderler verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.550 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Son Dakika


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