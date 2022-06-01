VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

01.06.2022 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.970 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 2.970 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.979,75 ve en düşük 2.966,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 2.970 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,4 yükselişle 2.970,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.974 puana çıktı.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piaysalarında risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde işsizlik verisi ve ABD'de Bej Kitap raporunun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.930 seviyesinin destek, 3.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı - Son Dakika


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