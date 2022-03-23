VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

23.03.2022 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.522 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.522 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.526,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.522,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2 üzerinde 2.513,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.509,50 puana geriledi.

Analistler, getiri arayışındaki yatırımcıların yönelmesiyle pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

Rusya- Ukrayna savaşının özellikle emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa'daki temaslarından gelecek haber akışı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri takviminde yurt içinde 2021 iş gücü istatistikleri ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ile ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.550 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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