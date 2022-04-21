VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

21.04.2022 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.850 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.850 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.853,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2.850,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2.846,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.844,75 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, ABD'de artan enflasyon sonrası atılacak olası politika adımları için gözlerin bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalara çevrildiğini ifade etti.

Nisan vadeli kontratta vade sonuna 7 işlem günü kaldığını hatırlatan analistler, yaklaşık 452 bin açık kontratın bulunduğunu, kontrat kapatma ve taşıma işlemlerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.850 ve 2.880 puanın direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, olası düşüşlerde 2.800 ve 2.780 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


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