VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 3.068 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 3.073,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 3.068 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3.051,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.057,50 puana çıktı.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, bu süreçte hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini söyledi.

Dünya Bankası, dün yayımlanan Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya- Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürdü.

Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 2'den yüzde 2,3'e çıkaran Dünya Bankası, stagflasyon riskinin arttığı belirtilerek, birçok ülke için resesyondan kaçınmanın zor olacağı uyarısında bulundu.

Bugün OECD ekonomik görünüm raporunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.020 seviyesinin destek, 3.090 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.