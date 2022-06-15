VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

15.06.2022 09:34
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.816 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.816 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.823,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2.816 seviyesinden işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda artan risk algısına paralel satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,8 azalışla 2.809,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da, Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de olduğunu, bunun da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret istatistikleri ile ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.800 ve 2.785 seviyelerinin destek, 2.840 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı! Ekonomistler 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıyor Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı! Ekonomistler 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakıyor Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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