VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

06.07.2022 09:33
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.704 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.704 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 2.716,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2.704 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 azalışla 2.689,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.712,25 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarının artan resesyon endişeleriyle dalgalı bir seyir izlediğini belirterek, birçok varlıkta fiyatlamaların zorlaştığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.670 ve 2.650 puanın destek, 2.730 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

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