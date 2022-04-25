VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

25.04.2022 09:40
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.750 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.750 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.745 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 2.750,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,5 altında 2.754 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 2.750,50 puana indi.

Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlenirken, BBVA'nın Garanti BBVA payları için gönüllü pay alım teklifinde fiyatı 12,20 liradan 15 liraya yükseltmesi yurt içi piyasalardaki düşüşü sınırladı.

Cuma gününü 14,19 liradan tamamlayan Garanti BBVA payları, vadeli işlemlerde güne yüzde 5 artışla başladı.

Analistler, nisan vadeli endeks kontratında vade sonuna 5 işlem günü kaldığını belirterek, yaklaşık 443 bin açık kontratın bulunduğunu, kontrat kapatma ve taşıma işlemleriyle piyasalarda oynaklığın artırabileceğini dile getirdi.

Bugünün veri gündeminde ise yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.740 ve 2.650 puanın destek, 2.790 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Nisan, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika


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