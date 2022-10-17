VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

17.10.2022 09:34
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 3.976 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay seyirle 3.976 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 3.976 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 değer kaybıyla 3.974,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 3.952 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarına, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcı fiyatlamalarında etkili olmasının beklendiğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı tahminlerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin önem arz ettiğini kaydetti.

Analistler, yurt içinde perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarının da yatırımcıların odağında olduğunu aktararak, bu hafta yoğunlaşmaya başlayacak bilanço sezonunun da piyasalarda hisse bazlı hareketliliği artırabileceğini belirtti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 3.950 ve 3.900 seviyelerinin destek, 4.000 ve 4.020 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı - Son Dakika

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