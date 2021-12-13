VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.250 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.257,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2.250,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 2.233,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.039,25 puana çıktı.

Bu hafta dünyanın önde gelen merkez bankalarının açıklayacağı para politikası kararlarının hafta boyunca varlık fiyatlarında oynaklığı artırması beklenirken, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri takip edilecek.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırsa da, aşıların etkisine ilişkin iyimserlikle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.300 puanın direnç, 2.170 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 320 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,26 artacağını öngörüyor.