VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

28.03.2022 09:33
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.470 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.470 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.470,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2.470,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 2.466,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydederek, pay piyasalarının, makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğu haftaya karışık seyirle başladığını belirtti.

Bu hafta ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin para politikalarına ilişkin yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, emtia ve tahvil piyasalarındaki hareketliliğin ne yöne evrileceğinin risk algısının şekillenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed İmalat Endeksi'nin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.460 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Nisan, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika


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