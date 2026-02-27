VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişe Devam Ediyor - Son Dakika
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişe Devam Ediyor

27.02.2026 09:40
BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, açılışta 0,35 artışla 15.615,00 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,35 yükselişle 15.615,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,61 yükselişle 15.560,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.623,00 puandan işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 15.615,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin devam etmesi risk iştahını törpülüyor.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ile aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ile enflasyon, ABD'de ise ÜFE verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 15.700 ve 15.800 puanın direnç, 15.500 ve 15.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

