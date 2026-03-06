VİOP'ta Nisan Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika
VİOP'ta Nisan Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı

06.03.2026 09:38
BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat %0,61 düşüşle 15.208,00 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,61 düşüşle 15.208,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,54 artışla 15.301,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının büyük kısmını geri vererek 15.201,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,61 altında 15.208,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.000 puanın destek, 15.300 ve 15.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

