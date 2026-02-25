VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika
VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükseldi

25.02.2026 09:39
BIST 30 endeksi şubat vadeli kontrat, güne %0,2 artışla 15.752,00 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,2 yükselişle 15.752,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,29 düşüşle 15.720,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.752,00 puandan işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 15.752,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamalar risk iştahını artırırken, dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün açıklaması beklenen bilançosu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.900 ve 16.000 puanın direnç, 15.600 ve 15.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

