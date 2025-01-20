VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükselişte

BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya %0,2 artışla 11.489,00 puandan başladı.

20.01.2025 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 11.489,00 başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.489,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1 artışla 11.470,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.478,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.550 puanın direnç, 11.400 ve 11.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükselişte - Son Dakika

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