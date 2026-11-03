Virgin Media O2, 2 yılda personel maliyetini yüzde 30 azaltacak işten çıkarma yapacak - Son Dakika
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Virgin Media O2, 2 yılda personel maliyetini yüzde 30 azaltacak işten çıkarma yapacak

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Virgin Media O2, 2 yıl içinde personel maliyetinin yaklaşık yüzde 30'una denk gelen işten çıkarma yapacak. Şirket, 300 milyon sterlinlik tasarrufu işten çıkarmalarla sağlayacak ve azaltımın büyük bölümü müşteriyle doğrudan temas etmeyen pozisyonlarda olacak.

İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi Virgin Media O2 (VMO2) "yeni stratejik planı" kapsamında 2 yıl içinde toplam personel maliyetinin yüzde 30 azaltılmasını sağlayacak şekilde işten çıkarma yapacak.

İngiltere, Hollanda ve ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Liberty Global ile İspanyol Telefonica'nın ortak mülkiyetindeki VMO2'nin yeni yapılanma çalışmalarına ilişkin açıklamasında, şirketin ticari performansı ve nakit yaratma kapasitesini iyileştirmek için yatırımlara öncelik verilen daha sade bir yapıya geçmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu kapsamda 2029'a kadar yıllık bazda yaklaşık 800 milyon sterlinlik maliyet azaltımı sağlanması ve bunun yaklaşık 400 milyon sterlininin ise 2027'de gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada, bu tasarrufların işten çıkarmalar ve organizasyonel kademelerin azaltılmasını beraberinde getireceği aktarıldı.

Açıklamada, hedeflenen tasarrufun 300 milyon sterlinlik bölümünün işten çıkarmalar yoluyla sağlanacağı ve bu tutarın gelecek 2 yıl içinde şirketin toplam personel maliyetlerinin yaklaşık yüzde 30'una karşılık geldiği bildirildi.

İş gücündeki azaltımın büyük bölümünün doğrudan müşteriyle temas etmeyen pozisyonlardan gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, daha hızlı karar alma ve uygulama süreçlerini desteklemek amacıyla yapay zeka ve dijital araçların kullanımının artırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, tam olarak kaç kişinin işten çıkarılacağına ilişkin detay verilmedi.

Halihazırda 16 bin çalışanı olan şirketin, 22 milyar sterlinlik borç yükü bulunuyor.

Kaynak: AA
Virgin MediaTeknolojiEkonomiSon Dakika

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