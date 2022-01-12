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Visa İnovasyon Programı 3. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

Visa İnovasyon Programı 3. dönem mezunlarını verdi

12.01.2022 14:35
Visa İnovasyon Programı 3. dönem mezunlarını verdi

Visa ve Hackquarters ortaklığında hayata geçen Visa İnovasyon Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Visa ve Hackquarters ortaklığında hayata geçen Visa İnovasyon Programı üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Visa'dan yapılan açıklamaya göre, fintech'ler program kapsamında aldıkları kapsamlı eğitimlerin yanı sıra olası iş ortakları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Programın 3. dönemini tamamlayan 6 fintech'ten ikisi toplam 2,3 milyon dolar yatırım aldı.

Türkiye'nin dijital ekosisteminde inovasyonu desteklemek ve hızlandırmak amacıyla yürütülen Visa İnovasyon Programı'nın 3. döneminde Türkiye'den 6 fintech mezun oldu. Yeni dönemde fintech'ler KOBİ'lerin güçlendirilmesi, yeni nesil ödeme deneyimlerinin tasarlanması ve yeni ödeme akışlarının oluşturulması temalarına odaklandı.

6 ay süren program kapsamında fintech'ler, Hackquarters ekibiyle aynı ofisi paylaşıp girişimcilik ekosisteminde ticarileşme ve müşteri geliştirme desteği aldı. "Yalın girişimcilik", "insan odaklı tasarım", "veri güvenliği" ve "regülasyon" gibi konularda 32 saat eğitimlerini tamamladı ve 70 saati aşan mentorluk aldı.

Çeşitli kanallardan yurt dışına açılma olanakları

Visa İnovasyon Programı, fintech'lerin Türkiye'den yurt dışına açılmaları için de önemli fırsatlar sunuyor. Bu dönem Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki programların tek bir çatı altında toplanmasıyla fintech'ler yurt dışındaki iş ortaklıkları ve uzmanlarla da çalışma fırsatı elde etti. Aynı zamanda küresel ölçeklendirme hedefiyle İngiltere, Singapur, ABD, Rusya gibi ülkelerden şirketlerle 10 saati aşan iş ortaklığı oturumlarına katıldılar.

Program süresince katılımcı fintech'ler Visa'nın yerel ve global iş ağındaki banka, e-para kuruluşu ve üye iş yerleri ile 14 pilot çalışma gerçekleştirdi. Fintech'lerden ikisi, gerçekleştirdikleri yatırımcı görüşmeleri sonucunda toplam 2,3 milyon dolar yatırım almayı başardı. Ayrıca, katılımcılardan bir tanesi yurt dışında iş ortaklığı kurma fırsatı buldu.

Visa İnovasyon Programı'nın üçüncü dönem mezunları şunlar:

"FineDine: Dijital menülerle restoranların satış ve müşteri memnuniyetini artıran yapay zekaya dayalı sipariş yönetim platformu.

Fintegre: Fintegre, tüketici finansmanı, elektronik sigorta, pazar yeri ve geri satın alma ve takas çözümleri aracılığıyla perakendecilerin finansal refahını artıran bir finansal hizmet sağlayıcı platformudur.

HASO: İş yerlerinin, bankacılık sistemi dışında kalan segment ve tüketicilere ulaşmasını ve tüketicilerin herhangi bir kredi ilişkisi olmadan 'şimdi al sonra öde' yapmasını sağlayan, üye işyeri ve tüketicilere yönelik risk yönetim platformu.

Norma: Mikro-KOBİ'ler ve serbest çalışanlar için bankacılık ve iş yönetim çözümleri sunan finansal servisler platformu.

Paratic: Tüm banka hesaplarını, işlemleri tek ekranda görmeyi, tek bir platform üzerinden yönetmeyi, banka hesaplarına ek olarak POS işlemleri, API çözümleri, entegre ERP, toplu ödemeler, toplu tahsilatlar sağlayan platform.

SoliClub: Şehirlerin ulaşım hizmetlerine ve üniversitelerin kampüs ihtiyaçlarına odaklanan çözümlerle insanların tüm ihtiyaçlarını tek kartla karşılamaya odaklanan akıllı şehir çözümleri sunan bir platform. İnsanların günlük yaşamlarına hız ve kolaylık katan donanım ve yazılımlar geliştiriyor."

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Yatırımcı, Yatırım, Türkiye, Visa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Visa İnovasyon Programı 3. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika Ekonomi


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