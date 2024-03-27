Visa ve Mastercard, ABD'de kredi ve banka kartı ücretlerini sınırlayacak bir antitröst anlaşmasına vardı - Son Dakika
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Ekonomi

Visa ve Mastercard, ABD'de kredi ve banka kartı ücretlerini sınırlayacak bir antitröst anlaşmasına vardı

ABD merkezli finansal hizmetler şirketleri Visa ve Mastercard, perakendeciler için tahmini 30 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak bir antitröst anlaşmasına vardı. Anlaşma, perakendecilerle yapılan anlaşma kapsamında kredi kartı ücretlerini düşürecek ve söz konusu ücretleri 2030'a kadar sınırlayacak.

27.03.2024 00:29
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ABD merkezli finansal hizmetler şirketleri Visa ve Mastercard, ABD'de kredi ve banka kartı ücretlerini sınırlayacak ve perakendeciler için tahmini 30 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak bir antitröst anlaşmasına vardı.

Visa'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıl süren davanın ardından şirketin yüzde 90'ından fazlasını küçük ölçekli işletmelerin oluşturduğu perakendecilerle kredi ve banka kartı ücretlerini düşüren ve söz konusu ücretleri 2030'a kadar sınırlayan önemli bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Mastercard'dan yapılan açıklamada, şirketin perakendecilerle yapılan anlaşma kapsamında kredi kartı ücretlerini en az 5 yıl boyunca düşürmek için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, anlaşmanın perakendeciler için beş yılda tahmini 30 milyar dolar tasarruf sağlayacağı belirtildi.

Antitröst anlaşmasının mahkeme tarafından onaylanması halinde 2005'te ülke çapındaki açılan davaların çoğu çözüme kavuşacak.

Kaynak: AA

Mastercard, Banka, Visa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Visa ve Mastercard, ABD'de kredi ve banka kartı ücretlerini sınırlayacak bir antitröst anlaşmasına vardı - Son Dakika

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