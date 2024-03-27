Visa ve Mastercard, ABD'de kredi ve banka kartı ücretlerini sınırlayacak bir antitröst anlaşmasına vardı

ABD merkezli finansal hizmetler şirketleri Visa ve Mastercard, ABD'de kredi ve banka kartı ücretlerini sınırlayacak ve perakendeciler için tahmini 30 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak bir antitröst anlaşmasına vardı.
Visa'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıl süren davanın ardından şirketin yüzde 90'ından fazlasını küçük ölçekli işletmelerin oluşturduğu perakendecilerle kredi ve banka kartı ücretlerini düşüren ve söz konusu ücretleri 2030'a kadar sınırlayan önemli bir anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Mastercard'dan yapılan açıklamada, şirketin perakendecilerle yapılan anlaşma kapsamında kredi kartı ücretlerini en az 5 yıl boyunca düşürmek için anlaşmaya vardığı kaydedildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, anlaşmanın perakendeciler için beş yılda tahmini 30 milyar dolar tasarruf sağlayacağı belirtildi.
Antitröst anlaşmasının mahkeme tarafından onaylanması halinde 2005'te ülke çapındaki açılan davaların çoğu çözüme kavuşacak.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon olduğunu belirtti. Yılmaz, halkın da enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve hükümetin bu konuda kararlı bir şekilde programlarını hayata geçirdiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin reel ekonomide iyi bir performans sergilediğini ancak fiyat istikrarında istenilen seviyeye henüz ulaşılamadığını ifade etti. Yılmaz, enflasyonun orta vadede düşeceğini ve 2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşılacağını sözlerine ekledi.
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