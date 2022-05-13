"Viyana Ekonomik Forumu" ara toplantısı 16-17 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Ekonomik iş birliği ve yatırım fırsatlarının bürokrasi ve iş dünyasının üst düzey temsilcileri ile birlikte değerlendirildiği Viyana Ekonomik Forumu'nun ara toplantısı, bu yıl 16-17 Mayıs'ta İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi açıklamasına göre, Adriyatik Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan bölgede bulunan ülkeler arasındaki ekonomik iş birliği ve yatırım fırsatlarının paylaşıldığı toplantı "Vienna Economic Talks – Istanbul Meeting 2022" başlığı altında gerçekleştirilecek.

Organizasyon, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kosova Maliye, Çalışma ve Transfer Bakanı Hekuran Murati, Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Delina Ibrahimaj, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Viyana Ekonomik Forumu Başkanı Peter Umundum ve Viyana Ekonomik Forumu Genel Sekreteri Elena Kirtcheva'nın yanı sıra yerli ve yabancı üst düzey iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Türkiye ve Ukrayna'dan oluşan üye ülkeler belirli periyotlarla bir araya gelerek bölgesel iş birlikleri ve ülkelerindeki yatırım fırsatlarıyla ilgili istişare ve bilgilendirme yapma imkanına sahip oluyor.

Üye ülkelerde düzenlenen ara toplantıların yanı sıra bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Viyana Ekonomik Forumu'nun ana oturumu ise kasım ayında Viyana'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2015 yılından bu yana Viyana Ekonomik Forumu'nda yönetim kurulu üyesi olarak faaliyet gösterirken; DEİK, Marmara Vakfı ve TÜRKONFED oluşumun Türkiye'deki diğer üyeleri olarak yer alıyor.