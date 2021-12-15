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Vizyoner 21 "Fark Et" konu başlığıyla İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika

Vizyoner 21 "Fark Et" konu başlığıyla İstanbul'da düzenlenecek

15.12.2021 12:04
Vizyoner 21 "Fark Et" konu başlığıyla İstanbul'da düzenlenecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Vizyoner 21" programına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Vizyoner 21" programına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ve "Bir kişiyi değiştirmek için gerekli olan, onun farkındalığını değiştirmektir" fikrinden yola çıkan MÜSİAD Vizyoner, 2021 yılının zirve başlığını "Fark Et" olarak belirledi. Prof. Dr. Temel Kotil'den Prof. Dr. Kemal Sayar'a, Prof. Dr. Sadettin Ökten'den Steven Young'a kadar Türkiye ve dünyadan çok önemli konukların yer alacağı MÜSİAD Vizyoner'21, 22 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Başkan Abdülkadir Çınar, Haliç Kongre Merkezinde 21-22 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek, Vizyoner'21 programına ilgi duyan tüm vatandaşları davet ettiklerini açıkladı. Çınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "2015 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD Vizyoner programımız; Türkiye'deki iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve güven odaklı iş bağlantıları geliştirmelerine yardımcı olma amacıyla toplum yararına gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Ülkemizin kalkınması, dünya gündeminde söz sahibi bir ülke olması, toplumsal düzeyde bir bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen programımız, geleceğimizin dönüşüm ve gelişimine çözüm önerileri getirmeyi hedefliyor. MÜSİAD Vizyoner ile iş ve ekonomi dünyasına yeni bir rota çizerken, alanında uzman isimleri ağırlayarak profesyonel iş dünyasında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Vizyoner'21 geçmişi bildiğimiz, bugünü anladığımız ve geleceğin dünyasını öngörme aksiyonundan yola çıkarak içinde yaşadığımız dünyayı her anlamda "Fark Etme" gayesi taşımaktadır. Dijitali Fark Et, İklimi Fark Et, Girişimi Fark Et, Dönüşümü Fark Et diyerek bugünü birlikte anlamayı, yaşadığımız dünyayı anlamlandırmayı ve "Fark Et" diyerek yarınlara yeni bir yol çizmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla "Bir kişiyi değiştirmek için gerekli olan, onun farkındalığını değiştirmektir" fikrinden yola çıkılarak MÜSİAD Vizyoner'in, 2021 yılı zirve başlığı "Fark Et" olarak belirlendi."

"Fark etmek, geleceği inşa etmektir"

Teknoloji, dijital, global, inovatif gibi kavramların artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve etkilerinin yaşamımıza yansıdığını ifade eden Başkan Çınar, bu etkilerin de hepimizin yeni kurulan dünya düzenini fark etmemize aracı olduğunu vurguladı. Çınar açıklamasının devamında şunları dile getirdi; "MÜSİAD Genel Merkezimiz tarafından bu iç görü ile Vizyoner 2021 yılı programımızın başlığı "Fark Et" olarak belirlendi. Çünkü her şey fark ederek başlar ve fark etmek geleceği inşa etmek demektir. Unutulmaması gerekir ki gelişen, dönüşen çağ artık her şeyi fark etmemizi istiyor. Ülkeler inovatif farklılıkları ile öne geçiyor, markalar en farklı pazarlama taktikleri ve dönüşümleri ile müşterilerine ulaşıyor. Aslında günümüzde fark eden başarıyor. ticarette başarıyor, dijitalde başarıyor, inovasyonda başarıyor, dönüşümde başarıyor, sağlık alanında başarıyor; kısacası fark eden insan yeni kurulan dünya düzeninin başrolünde yerini alıyor. Bizler de MÜSİAD ailesi olarak, ülkemizin küresel arenada başrolde olmasını istiyoruz, bu nedenle de Fark Et diyoruz"

"Aralık'ta iklim manifestomuz açıklanacak"

Genel Merkez tarafından, daha güçlü, sürdürülebilir, üretken ve daha aydınlık bir Türkiye hedefi için MÜSİAD Vizyoner'21'de bambaşka bir iddia ortaya konacağını anlatan Çınar, Paris İklim Anlaşması, iklim krizi ile mücadele kapsamında bir dizi uygulama ile iş dünyamıza önemli sorumluluklar yüklediğini ifade etti. Bu kapsamda MÜSİAD olarak üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirten Çınar "Sürdürülebilir enerji ve yenilenebilir enerji dönüşümleri hedefimizde olacak. Sadece yenilenebilir enerji seçeneklerine değil, yeşil, karbonsuz enerji de gündemimizde olacak. Gelecek nesillere daha güzel, sağlıklı ve temiz bir dünya bırakabilmek için MÜSİAD olarak çözümler üretmeye devam edeceğiz. Genel Merkezimizde Enerji ve Çevre Sektörü Kurulumuz ve çok kıymetli akademisyenlerimiz ile Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşması için, danışma kurulumuz oluşturuldu. İklim ile ilgili manifestomuz, yapılacak çalıştaydan çıkan önergeler ile 22 Aralık'ta Vizyoner Programımızda paylaşılacak" dedi.

"Türkiye ve dünyadan ünlü isimler Vizyoner 21'de"

'Değerlerimizi Fark Et' özel panel başlığı altında Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin zirvenin konuğu olacağını vurgulayan Çınar açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi; "İş dünyasının öncü isimlerinden Prof. Dr. Temel Kotil ve Steven Young, Yemen halkı tarafından kendisine "Demir Kadın" ve "Devrimin Anası" adı verilen, 2011 Nobel Barış Ödülü sahibi Tawakkol Karman, psikiyatri konulu çok sayıda kongre ve sempozyumda konuşmalar yapan yazar, Psikiyatrist Profesör Doktor Kemal Sayar; şehir ve medeniyet, özellikle de İslam medeniyeti konularındaki konuşma ve çalışmaları ile tanınan Profesör Doktor Sadettin Ökten ve birçok değerli panelist zirvede yerlerini alacaklar. Vizyoner'21 Fark Et Zirvesinde start-up projeleri de değerlendirilirken aynı zamanda dijital sanat eserleri olarak bilinen NFT sergisi de etkinlik alanında yer alacak. Birbirinden farklı sanat eserleri dijital olarak sergilenecek, gelen tüm ziyaretçiler için kültürel bir şölen oluşturacaktır. İş ve akademi dünyasından 5 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak zirve 22 Aralık Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. 15 Aralık Çarşamba gününe kadar https://www.musiadvizyoner.org/kayit/ web sayfası üzerinden ücretsiz kayıt yapılabilecek programa, ilgi duyarak katılım sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." - ZONGULDAK

Vizyoner 21 Fark Et konu başlığıyla İstanbul'da düzenlenecek

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kongre, Haliç, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vizyoner 21 'Fark Et' konu başlığıyla İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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