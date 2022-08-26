'Red Tech' webinarında Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu tanıtıldı - Son Dakika
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'Red Tech' webinarında Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu tanıtıldı

26.08.2022 10:16
'Red Tech' webinarında Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu tanıtıldı

Vodafone Business, 'Red Tech' webinar serisinin 5'incisini gerçekleştirdi.

Vodafone Business, 'Red Tech' webinar serisinin 5'incisini gerçekleştirdi. Sunulan çözümlerden fayda sağlayarak verimlilik elde eden başarı hikayelerinin izleyicilerle paylaşıldığı 'Red Tech' webinarında, KOBİ'lerin uçtan uca dijitalleşmesini sağlayan tüm araç ve yazılımların tek bir noktada yer aldığı Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu hakkındaki detaylar katılımcılarla paylaşıldı.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, en yeni teknolojilere yönelik sunduğu çözümleri anlattığı ve bu çözümlerden fayda sağlayıp verimlilik elde eden başarı hikayelerinin paylaşıldığı 'Red Tech' webinar serisine devam ediyor. 5'incisi gerçekleştirilen webinarda, büyümek ve daha verimli olmak için dijital dönüşümü önceliklendiren KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayata geçirilen Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu, bu çözümlerden fayda sağlayıp verimlilik elde eden başarı hikayeleri ile birlikte ele alındı.

Bulut tabanlı yazılım ve çözümlere tek bir noktadan ön yatırım maliyeti olmadan ulaşabileceği Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu'nun anlatıldığı webinar, Vodafone Türkiye Kurumsal Kıdemli Satış Müdürü Seniha Küçükyılmaz'ın açılış konuşmasıyla başladı. E-kargo Kurucu Ortağı Salih Bayter ve Storks Mücevherat Genel Müdürü Gökhan Güner tarafından Vodafone Business Bulut tabanlı çözümlere geçiş ile sağlanan fayda aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelerin işlerini buluta taşıyarak hem bulut teknolojisinin esnekliğinden faydalanmaları hem de doğru kaynak yönetimi ile sürdürülebilir büyüme sağlamalarını hedefleyen Vodafone Business, Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu'nda 'İş ve Süreç Yönetimi', 'Güvenlik ve Yedekleme' ve 'E-ticaret ve Satış Sonrası Destek' gibi KOBİ'lerin ihtiyacı bulunan 3 ana konuda ürünlerini sunuyor.

İş ve Süreç Yönetimi'nde Akıllı Ekip Takip, Akıllı Süreç Yönetimi, Ön Muhasebe ve Office 365 ürünleri bulunuyor. İşletmeler Red Bulut'ta çalışanlarının iş yükünü doğru planlıyor, kaynaklarını verimli yönetiyor, proje yönetimi, saha ekip takibi, kaynak planlama muhasebe ve e-fatura altyapısı için en etkili araçları bulabiliyor.

Güvenlik ve Yedekleme'deki Antivirus, Veri Kurtarma ve Yedekleme ve Vodafone Drive Güvenli depolama çözümleri ile işletmeler, yüksek güvenlik, düzenli yedekleme ve hızlı veri kurtarmayı kurumundaki tüm cihaz ve sunucularda etkinleştirirken dokümanlarına istediği cihazdan erişebiliyor.

E-ticaret ve Satış Sonrası Destek'te, E-ticaret, Bulut Santral, WebSitesi Barındırma çözümleri ile işletmeler ürünlerini internet üzerinden kitlelere ulaştırıyor, satışlarını artırıyor, satış sonrası süreçlerde müşterilerine en yüksek seviyede hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlıyor.

Webinarı takip eden tüm katılımcılara ayrıca Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu'nun demosu yapıldı. Webinar, müşteri deneyimi ve ürün gamının aktarıldığı soru cevap kısmı ile son buldu.

RedTech webinar serisine Eylül ayında Dijital Pazarlama ve Bulut Santral konuları ile devam edilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Vodafone, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Red Tech' webinarında Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu tanıtıldı - Son Dakika

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