Business, Red Tech webinar serisinin altıncısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Business, Red Tech webinar serisinin altıncısını gerçekleştirdi

05.10.2022 09:18
Business, Red Tech webinar serisinin altıncısını gerçekleştirdi

Vodafone Business, Red Tech webinar serisinin altıncısında, işletmelerin dijital dönüşümünün ilk adımını oluşturan çözümlerden biri olan ve işlerini büyütmeleri adına adeta zorunluluk haline gelen "ön muhasebe & e-dönüşüm" teknolojileri ele alındı.

Vodafone Business, Red Tech webinar serisinin altıncısında, işletmelerin dijital dönüşümünün ilk adımını oluşturan çözümlerden biri olan ve işlerini büyütmeleri adına adeta zorunluluk haline gelen "ön muhasebe & e-dönüşüm" teknolojileri ele alındı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, en yeni teknolojilere yönelik sunduğu çözümleri anlattığı "Red Tech" webinar serisine devam ediyor.

Altıncısı gerçekleştirilen webinarda, işletmelerin dijital dönüşümünün ilk adımını oluşturan çözümlerden biri olan ve işlerini büyütmeleri adına adeta zorunluluk haline gelen "ön muhasebe & e-dönüşüm" teknolojileri ele alındı.

Vodafone Business Ticari Operasyonlar Kıdemli Müdürü Sinan Gılava'nın açılış konuşmasıyla başlayan Ön Muhasebe & E-Dönüşüm webinarı, Vodafone Business Yeni Nesil Çözümler Ürün Müdürü Volkan Ertaş'ın ön muhasebe & e-dönüşüm çözümlerini anlatmasıyla devam etti.

Farklı sektörlerdeki ve büyüklükteki KOBİ'lerin çözüm ihtiyaçlarına "Ön Muhasebe" çözümüyle destek olan Vodafone Business, işletmelerin tüm muhasebe ve finans fonksiyonlarını, çalışanlarının görev ve departmanlarıyla ilgili tüm işlemleri, satışlarının en doğru şekilde planlamasını, stoklarının derinlemesine takibini ve uçtan uca tüm satın alma süreçlerinin takibini tek bir ekrandan dijital olarak yönetmelerini sağlıyor. Ön Muhasebe çözümüyle birlikte Finans, E-Ticaret, İnsan Kaynakları, İş Takip, Satın Alma, Satış ve Depo & Stok Yönetimi gibi müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında topluyor.

Verilen bilgiye göre, Vodafone Business E-Dönüşüm çözümüyle birlikte işletmeler, faturalarını elektronik ortamda güvenli olarak göndererek kağıt, baskı ve kargo maliyetlerini minimum seviyeye indirebiliyor, faturalarını elektronik ortamda yedekleyerek online olarak görüntüleyebiliyor.

E-Fatura özelliklerine ek olarak; E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E- İhracat ve E-Dönüşüm Paketleri de sunuluyor.

Vodafone Business, bu alanda iş ortaklarının en çok ihtiyacı olan Ön Muhasebe & E-Dönüşüm çözümlerini onlara en iyi şekilde ulaştırmayı hedefliyor.

Webinarı takip eden tüm katılımcılara ayrıca Ön Muhasebe & E-Dönüşüm çözümlerinin demosu yapıldı.

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Kaynak: AA

Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Business, Red Tech webinar serisinin altıncısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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