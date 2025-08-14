Vodafone'dan 5G'de Enerji Tasarrufu

Vodafone, 5G teknolojisinde enerji verimliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği optimizasyon testlerinde, yapay zeka tabanlı parametre ayarları dolayısıyla yüzde 17'ye varan enerji tasarrufu sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda mobil şebeke yönetiminde yenilikçi teknolojileri test ederek devreye alıyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde her hücrede en uygun enerji parametreleri belirlenerek tüketim verimliliği artırılıyor.

5G teknolojisinde enerji verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli çözümler üzerinde testler gerçekleştiren şirketin optimizasyon testlerinde, yapay zeka tabanlı parametre ayarları sayesinde yüzde 17'ye varan enerji tasarrufu sağlandı.

Vodafone'un 5G şebekesinde yürüttüğü yapay zeka tabanlı testler, gerçek zamanlı veri analizi ile her hücreye özel enerji parametrelerini belirlemeye odaklanıyor. Bu parametreler şebekeye otomatik uygulanarak, enerjinin ihtiyaç dışı kullanımının önüne geçiliyor. Şirket, bu testlerle hem operasyonel verimliliği artırmayı hem de sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, yeni nesil teknolojileri yalnızca hayata geçirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda bu teknolojileri daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için test ettiklerini belirtti.

Lopez, "5G şebekemize entegre ettiğimiz yapay zeka algoritmaları sayesinde enerji tasarrufunu hücre bazlı ve otomatik şekilde gerçekleştirebildiğimizi gördük. Bu testler, gelecek nesil dijital altyapıların daha çevreci inşa edilmesine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.