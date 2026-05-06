Vodafone'dan 5G Kampanyasıyla 4 Milyar Lira Fayda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vodafone'dan 5G Kampanyasıyla 4 Milyar Lira Fayda

06.05.2026 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone, 5G kampanyasıyla 2,6 milyon müşteriye 260 milyon liralık fayda sağladı.

Vodafone, 5G'ye ilişkin düzenlediği kampanyayla yaklaşık 2,6 milyon müşteriye 260 milyon liralık fayda sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un 5G'nin gelişini kutlamak amacıyla düzenlediği kampanyalar çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

5G'yi sınırsızca deneyimleyebilsinler diye müşterilerine istedikleri bir gün ücretsiz sınırsız internet hediye eden şirket, kampanyasıyla yaklaşık 2,6 milyon müşteriye 260 milyon liralık fayda sağlamış oldu.

Ayrıca "Hediye Çarkı"nda sunulan avantajlar 10 kat artırıldı, kampanyayla 2 haftada 8,7 milyon müşteri toplam 3,7 milyar lira değerinde GB faydası elde etti.

"Vodafone FLEX" çatısı altında seçili 5G destekli telefon modellerinde yüzde 50'ye varan indirim kampanyası ve seçili 5G uyumlu telefon modellerinde, şirketin sunduğu ücretsiz 5 yıl garanti kampanyasında ise toplam 140 bin müşteriye 300 milyon liralık fayda sağlandı. Tüm kampanyalarla müşterilere sunulan toplam fayda yaklaşık 4 milyar lira oldu.

Şirketin nisan sonuna kadar sürecek "Sınırsız Uygulama Paketleri" kampanyası da ilgi görmeye devam ediyor. Aylık 99 lira karşılığında popüler uygulamalarda sınırsız kullanım sunan kampanyadan bugüne kadar 106 bin kişi faydalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 5G'ye geçişi müşterileriyle kutlamak için düzenledikleri kampanyaların büyük ilgi gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz 5G'yi özgürce deneyimleyebilsin diye 10 gün boyunca istedikleri bir gün ücretsiz sınırsız internet verdik. Bu kampanyamızdan yaklaşık 2,6 milyon kişi yararlandı. Tüm müşterilerimiz için 5G'nin kutlaması olarak Hediye Çarkı'nı 10'a katladık ve müşterilerimizin en çok sevdiği ve tercih ettiği uygulamalarda 5G'nin sınırsız dünyasını deneyimleyebilmesi için 'Sınırsız Uygulama Paketleri' tasarladık."

Şahin, bu ay sonuna kadar sürecek kampanyadan halihazırda 106 bin müşterinin yararlandığını ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde de Vodafone FLEX başta olmak üzere 5G deneyimini müşterilerimizle buluşturabilmek için kampanyalarımızı geliştirmeye ve müşterilerimize daha fazla değer sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone'dan 5G Kampanyasıyla 4 Milyar Lira Fayda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:15:42. #7.13#
SON DAKİKA: Vodafone'dan 5G Kampanyasıyla 4 Milyar Lira Fayda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.