Vodafone'dan Genç Kadın Zirvesi - Son Dakika
Vodafone'dan Genç Kadın Zirvesi

14.03.2026 12:42
Vodafone, TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Kadınların güçlenmesine vurgu.

Vodafone, bu yıl 12'ncisi düzenlenen "TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "O yaparsa ben de yaparım" sloganıyla yola çıkan TurkishWIN, iş dünyasından birçok önemli ismi, iş hayatına atılmaya hazırlanan üniversiteli genç kadınları, kadın yeteneklere yatırım yapan şirketleri ve iş hayatında "kız kardeşlik" için "Ben de varım" diyen çalışan kadınları bir araya getirdi.

Zirvede, "Gelecek Senin", "Hikayeni Yaz", "O Yaparsa Sen de Yaparsın" temalarında 29 kişi konuşma yaptı.

12. TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi'ndeki konuşmacılar arasında, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Türkiye Merkezi Kurulum ve Saha Operasyonları Kıdemli Yöneticisi Funda Aydar, Vodafone Türkiye Büyük Veri ve Yapay Zeka Kıdemli Müdürü Ecem Sözeri, TurkishWIN Mentorluk Programları Lideri Şevval Erol Fergana, Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencisi Zeynep Arıkan, Yapay Zeka Lideri Sezen Felekoğlu, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Başkanı Emine Erdem ve davetliler yer aldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel Milesi, kadınların potansiyelini ortaya çıkaran, önlerindeki engelleri kaldıran ve eşit fırsatlar yaratan bir ortam oluşturmayı önceliklendirdiklerini belirtti.

Milesi, kadınların güçlenmesi, daha iyi iş sonuçları, daha güçlü ekipler ve en önemlisi, daha sağlıklı bir toplum demek olduğunu bildiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"McKinsey'in '2023 Diversity Matters Even More' araştırmasına göre, üst yönetimde toplumsal cinsiyet çeşitliliği yüksek olan şirketlerin finansal olarak daha iyi performans gösterme ihtimali yüzde 39 daha fazla. Kadınlar güçlendikçe, toplum da, ekonomi de güçlenir. Kadınlar, çoğu zaman yeni bir role adım atmak için tam hazır olmayı bekliyor. Oysa bazen yüzde 80 hazır olmak yeterli, çünkü deneyim yolda kazanılır. Tam bu noktada mentorluk, rol modeller, kadın dayanışması ve çekinmeden destek istemek, bizi büyütür, yalnız olmadığımızı hissettirir ve 'Ben de yaparım' güvenini getirir."

Kadınların içten gelen gücü, dayanıklılığı, empatisi ve çok yönlülüğünün birlikte hareket ettiğinde katlanarak arttığını belirten Milesi, TurkishWIN gibi platformların, kadınların birbirine omuz verdiği alanı büyüttüğünü, dayanışmayı görünür ve sürdürülebilir kıldığını vurguladı.

TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak da genç kadınların sevdikleri meslekleri keşfetmeleri için ihtiyaç duydukları rol model, mentör ve "network" eksiklerini tamamlamak için burada olduklarını anlattı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vodafone'dan Genç Kadın Zirvesi - Son Dakika

