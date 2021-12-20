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'dan müşterilerine ücretsiz dijital dergi okuma imkanı - Son Dakika

'dan müşterilerine ücretsiz dijital dergi okuma imkanı

20.12.2021 12:14
'dan müşterilerine ücretsiz dijital dergi okuma imkanı

Vodafone'un faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterileri, dijital dergi okuma uygulaması Vodafone dMags Dergi'yi hiçbir ek maliyet olmadan ücretsiz kullanabiliyor.

Vodafone'un faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterileri, dijital dergi okuma uygulaması Vodafone dMags Dergi'yi hiçbir ek maliyet olmadan ücretsiz kullanabiliyor.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone'un dijital dergi okuma uygulaması Vodafone dMags Dergi, spordan sağlığa, seyahatten modaya, iş dünyasından teknolojiye, birçok kategoride yüzlerce popüler dergiyi kullanıcıların cebine getiriyor. Vodafone'un faturalı ve faturasız tüm bireysel müşterileri, uygulamayı hiçbir ek maliyet olmadan ücretsiz kullanabiliyor. Uygulamanın çevrim dışı çalışma özelliği sayesinde, indirilen dergiler, internetin olmadığı yerlerde de rahatça okunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, günümüzde artık "dijital tüketici" diye bir kavramın olduğunu belirterek, "Her türlü işini ve günlük hayatını internet üzerinden akıllı telefonla yürütebilen tüketicilerden bahsediyoruz. Dijital tüketiciler yenilikçi hizmetlere basit süreçlerle dijital kanallardan ulaşmak istiyor. Vodafone olarak, bizim de odak noktamız bu." ifadelerini kullandı.

Dijital tüketicilerin yeni kullanım alışkanlıklarını göz önüne alarak yenilikçi servisler sunduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Dijital dergi okuma uygulamamız Vodafone dMags Dergi de böyle bir servis. Bu uygulamayı tüm bireysel faturalı ve faturasız mobil müşterilerimiz ücretsiz olarak kullanıp sınırsız dergi indirme hakkına sahip oluyor. Ek paket satın alma ya da şifre ve kod gönderme gibi ek bir süreç söz konusu olmuyor. Müşterilerimiz ister telefonlarından ister tabletlerinden uygulamaya giriş yapıp sadece kendi bilgileriyle kayıt olduktan sonra, hiçbir ek ücret ödemeden, diledikleri yerden diledikleri zaman diledikleri dergiyi okuma, sevdikleri alandaki trendleri takip etme, keyifli ve verimli zaman geçirme imkanına kavuşuyorlar. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak dijital servisler sunmaya devam edeceğiz."

Vodafone dMags Dergi, sanat, teknoloji, otomobil, seyahat, sağlık, moda, iş dünyası gibi alanları yakından takip eden kullanıcılar için bir seçenek sunuyor. Kullanıcılar, dergilerin hem güncel hem eski sayılarını kolayca telefonlarına indirerek kendi kütüphanelerini oluşturup diledikleri zaman diledikleri yerden okuyabiliyor.

Tüm Vodafone mobil müşterileri Vodafone dMags Dergi uygulamasını App Store ve Google Play Store mağazalarından ücretsiz olarak indirerek kullanabiliyor.

'dan müşterilerine ücretsiz dijital dergi okuma imkanı
'dan müşterilerine ücretsiz dijital dergi okuma imkanı

Vodafone, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan müşterilerine ücretsiz dijital dergi okuma imkanı - Son Dakika Ekonomi


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