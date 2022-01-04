Vodafone kullanıcıları 2022'ye girerken 18 milyon GB mobil internet kullandı

Türkiye genelinde 24,7 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone, yılbaşı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilerİ açıkladı. Buna göre, kullanıcıları, yeni yıla girerken 444 milyon dakika konuştu, 43 milyon SMS gönderdi ve 18 milyon GB mobil internet kullandı. Yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 24 arttı. Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, kullanıcıların yılbaşında en çok aradığı ülkeler ise Almanya, Kıbrıs, Afganistan oldu.

Kullanıcılar, 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 444 milyon dakika konuştu, 43 milyon SMS gönderdi ve 18 milyon GB mobil internet kullandı. En yüksek data kullanımı 1 Ocak 2022'de 9,3 milyon GB olarak gerçekleşti. Vodafone'lular, yılbaşında sosyal medya, video ve TV uygulamalarında toplam 9,72 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 1,23 milyon GB kullandı. Müşteriler, iletişim uygulamalarında geçen haftaya kıyasla yüzde 20 daha fazla veri kullandı. Yılbaşı tatilinde müşterilerin sesli görüşme sayısı, geçen yıla kıyasla yüzde 15 artarak 859 milyon oldu.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın olanaklarını en iyi deneyimle sunmaya devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dijital teknoloji çözümlerimiz ve geniş kapsama gücümüz ile yeni yıl kutlamalarında müşterilerimizin yanında olduk ve kesintisiz iletişim ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladık. Müşterilerimiz yılbaşı tatilinde toplam 444 milyon dakika, 43 milyon SMS ve 18 milyon GB mobil internet kullandı. Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz."

Vodafone'un Yapay Zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, 2 günde toplam 630 bini aşkın kullanıcıyla yaklaşık 1 milyon sohbet gerçekleştirdi. Diğer yandan, Vodafone Yanımda uygulaması da Vodafone'luların yılbaşında en büyük yardımcısı oldu. 31 Aralık 2021'de 3,7 milyon kullanıcı 8,4 milyon kez, 1 Ocak 2022'de ise 3,6 milyon kullanıcı 8,1 milyon kez uygulamaya giriş yaptı.

EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL'DA YAŞANDI

Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun olurken; en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Adana, Van ve Samsun; en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Mersin oldu.

EN ÇOK ARANAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Kullanıcıların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Türkmenistan, Hollanda, Mısır, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Yunanistan; en çok SMS gönderilen ülkeler ise Kıbrıs, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Türkmenistan, Ukrayna, Hollanda, Rusya ve Hindistan oldu.