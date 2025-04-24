Vodafone, Sultanlar Ligi'nde Şahin Gözü Teknolojisini Kullanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone, Sultanlar Ligi'nde Şahin Gözü Teknolojisini Kullanıyor

5G destekli şahin gözü teknolojisi, Sultanlar Ligi'nde detaylı istatistikler sunuyor.

24.04.2025 19:21
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Vodafone 5G destekli "şahin gözü" teknolojisi, 2024-25 sezonu Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde detaylı istatistikler elde edilmesini sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone; Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda kullanılan şahin gözü teknolojisini bu kez isim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ne geçen sezondan itibaren entegre etti.

Bu sezon ise ligde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan normal sezon maçlarının yanı sıra play-off 1-4 etabı, play-off 3-4'üncülük ve final serilerinde kullanılan teknoloji, maçlarda hakemlerin doğru karar alınmasına yardımcı olarak sporseverlerin beğenisini topladı.

VakıfBank'ın şampiyonluğa uzandığı 2024-2025 sezonunda kullanılan Vodafone 5G destekli şahin gözü teknolojisi sayesinde önemli istatistikler de elde edildi.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank'tan Kiera Van Ryk, 113 kilometreyle en yüksek servis hızına ulaştı. Aynı takımdan Marina Markova ise 107 kilometreyle en yüksek smaç hızına ve 3,2 metreyle en yüksek smaç yüksekliğine imza attı. Play-off final serisinde en uzun ralli süresi, VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana arasında oynanan serinin ilk maçında 35,4 saniyeyle gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türk kadın voleybolunun yanında durmaya devam ettiklerini belirtti.

Voleybolseverlerin bu teknoloji sayesinde maç esnasında sahadaki ekranların yanı sıra televizyon ve dijital maç yayınlarından servis ve smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi verileri anlık olarak takip edebildiğini kaydeden Şahin, play-off turu dahil 46 maçta bu servislerden yararlanıldığını aktardı.

Şahin, "Bu teknolojinin sağladığı istatistiksel veriler, bu uzunlukta bir sezona sahip ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanıldı. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya ev sahipliği yapan Avrupa'daki ilk lig oldu. Aslında biz, bu teknolojiyi tüm lige genişleterek bir demokratikleşme getirmiş olduk. Başka bir deyişle, sadece şampiyonluk play-off'u aşamasına gelen takım oyuncularının değil, ligdeki tüm takımların istatistiklerini ölçümleyebildik." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Vodafone, Sultanlar Ligi'nde Şahin Gözü Teknolojisini Kullanıyor - Son Dakika

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