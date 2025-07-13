Vodafone Türkiye 121 Gbps Hıza Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone Türkiye 121 Gbps Hıza Ulaştı

13.07.2025 13:02
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Vodafone Türkiye, 100G PON ile saniyede 121 gigabit hız elde etti, dönüşüm sürecini hızlandırıyor.

Vodafone Türkiye, 100G PON (pasif optik şebeke) teknolojisi ile saniyede 121 gigabit hıza ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, gigabit hızlara kadar çıkan fiber internet hizmetiyle milyonlarca insanın ve işletmenin hayatına dokunacak dönüşüm hikayesini yazmaya devam ediyor. Noter huzurunda laboratuvar ortamında yapılan testlerde, 100G PON destekli fiber ekipmanları üzerinden saniyede 121 gigabit hızlara erişildi.

Bu teknoloji sayesinde 100 gigabyte büyüklüğündeki bir oyun sadece 7,84 saniyede indirilebiliyor.

Müşterilerine her zaman en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Vodafone, yeni teknolojileri denerken eski teknolojilerle de bağını koparıyor. Nisan ayından itibaren bakır DSL altyapısını müşteri alımına kapatan şirket, sunduğu gigabit seviyesindeki paketler sayesinde devasa boyuttaki verileri indirmeyi, 4K-8K içerikleri izlemeyi ve bulut tabanlı uygulamalara ulaşmayı zahmetsiz hale getiriyor.

Nokia ile yapılan testlerde aynı zamanda "Coexistence" (birden fazla PON teknolojisinin bir arada var olması) teknolojisini de test eden Vodafone, aynı fiber altyapı üzerinden XGS-PON (10 gigabit simetrik hız), 25G PON (25 gigabit simetrik hız) ve 100G PON gibi farklı dalga boylarına sahip servisleri aynı fiber üzerinden vermeyi de test etti. Bu yapı, tüketicilere bugün sunulan hizmetin gelecekte kolaylıkla daha yüksek hızları destekleyen teknolojilere evrilebilmesini mümkün kılarak hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların artan bağlantı ihtiyaçlarına ölçeklenebilir ve maliyet etkin çözümler sunulmasını sağlayabilecek. Vodafone Türkiye, 25G PON teknolojisini ticari olarak müşterilerine ulaştırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, testte elde ettikleri 121 gigabit hızın, Türkiye'de GPON fiber altyapı üzerinden ölçülen en yüksek hız olduğunu belirtti.

Gigabit seviyesindeki hızları bugünden müşterilerine ulaştırırken, gelecekteki ihtiyaçları için de hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Lopez, "Gelecekteki vizyonumuz herkesin erişebileceği, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir fiber deneyimini güçlendirmek. Ülkemizin yeni nesil fiber teknolojilerde dünya standartlarına bir adım daha yaklaştırmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Türkiye 121 Gbps Hıza Ulaştı - Son Dakika

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