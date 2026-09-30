Volkswagen, IG Metall ile imzalanan sözleşmeleri 31 Aralık'ta tek taraflı feshedecek - Son Dakika
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Volkswagen, IG Metall ile imzalanan sözleşmeleri 31 Aralık'ta tek taraflı feshedecek

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Volkswagen, IG Metall ile imzaladığı çok sayıda toplu iş sözleşmesini 31 Aralık'ta tek taraflı feshedeceğini duyurdu. Almanya'daki ana fabrikalarda çalışan yaklaşık 100 bin işçiyi ilgilendiren çatı sözleşmesini de kapsayan karara IG Metall sert tepki gösterdi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), krizle mücadele kapsamında IG Metall sendikası ile imzalanan çok sayıda şirket içi toplu iş sözleşmesini tek taraflı feshedeceğini duyurdu.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, mevcut ekonomik zorluklar nedeniyle çeşitli toplu iş sözleşmelerinin 31 Aralık itibarıyla feshedileceği belirtildi.

Feshedilecek sözleşmeler arasında, şirketin Almanya'daki ana fabrikalarında çalışan yaklaşık 100 bin işçiyi ilgilendiren çalışma saatleri ve tatil ücretleri gibi hakları düzenleyen çatı sözleşmesi de bulunuyor.

Şirket en son Eylül 2024'te benzer bir iptale gitmiş, o dönem zorunlu işten çıkarma olmaksızın 35 bin istihdamın azaltılmasını içeren bir uzlaşı sağlanmıştı. Ancak Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume liderliğinde yürütülen radikal yeniden yapılanma hamlesiyle, daha önce güvence altına alınan bazı fabrikalar yeniden kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Volkswagen İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Arne Meiswinkel, konuya ilişkin değerlendirmesinde Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki artan rekabetine dikkati çekerek, "Pazardaki bu değişimler yapısal ve derindir. Volkswagen'in maliyetlerini rekabetçi bir seviyeye getirmesi her zamankinden daha kritik bir hal almıştır." ifadesini kullandı. Meiswinkel, sendikanın yüzde 5'lik ücret artışı talebini de reddetti.

IG Metall sendikası temsilcisi Thorsten Groeger ise karara sert tepki göstererek, grev yasağının 1 Ocak itibarıyla sona ereceğini hatırlattı. Groeger, "Bu, çalışanlara yönelik aşağılık bir darbedir. Çalışanların cebine el uzatmaya kalkanlar sert bir mücadeleye hazır olmalıdır." dedi.

Tarafların yeni şartları görüşmek üzere ekim ayının ikinci yarısında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
VolkswagenOtomobilAlmanyaEkonomiSon Dakika

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