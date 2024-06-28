VTB, yaptırımlar nedeniyle dondurulan varlıklarını üçüncü bir tarafa sattı - Son Dakika
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Ekonomi

VTB, yaptırımlar nedeniyle dondurulan varlıklarını üçüncü bir tarafa sattı

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin Mali İşler Direktörü Dmitriy Pianov, bankanın yaptırımlar nedeniyle dondurulan varlıklarının bir kısmını 'üçüncü bir tarafa' sattığını ve bu satıştan 16 milyar ruble (yaklaşık 189 milyon dolar) gelir beklediklerini söyledi. Pianov, satışın iskontoyla yapıldığını ve gelirin yılın ilk yarısına yönelik raporlara yansıtılacağını belirtti. VTB'nin 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 900 milyar ruble değerinde dondurulmuş varlığa sahip olduğu tahmin ediliyor.

28.06.2024 13:13
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Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin Mali İşler Direktörü Dmitriy Pianov, bankanın yaptırımlar nedeniyle dondurulan varlıklarının bir kısmını "üçüncü bir tarafa" sattığını ve bu satıştan 16 milyar ruble (yaklaşık 189 milyon dolar) gelir beklediklerini söyledi.

Pianov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı bankanın dondurulmuş varlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VTB'nin dondurulan varlıklarından bir kısmını sattığını anlatan Pianov, "Rus bir tarafa sattık, isim vermemize izin verilmiyor." dedi.

Satışın iskontoyla yapıldığını anlatan Pianov, "Anlaşmadan elde edilecek 16 milyar ruble düzeyinde ve yılın ilk yarısına yönelik raporlara yansıtılacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin 12 Haziran'da yaptırım listesine aldığı VTB'nin Şanghay şubesinin durumuna da değinen Pianov, "Şube yeni gerçeklere uyum sağlama sürecinde. Her şey yoluna girecek." diye konuştu.

VTB'nin 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 900 milyar ruble (yaklaşık 10,6 milyar dolar) değerinde dondurulmuş varlığa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VTB, yaptırımlar nedeniyle dondurulan varlıklarını üçüncü bir tarafa sattı - Son Dakika

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